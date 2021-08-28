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Паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина не пробилась в финал Паралимпиады-2020

28 Августа 2021 08:56
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Паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина не пробилась в финал Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио на Паралимпиаде-2020 состоялся квалификационный заплыв среди женщин на 150 метров в комплексном плавании, где от Казахстана выступила Зульфия Габидуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По итогам старта Габидуллина заняла пятое место в своей группе с результатом 3:55.74, а в общем зачете расположилась на 15-й строчке, не сумев тем самым пройти отбор в финальную часть, где за медали поборются восемь спортсменок.

Напомним, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Зульфия взяла «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем.


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#Спорт   #Олимпиада  
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