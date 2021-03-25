Паралимпийцы завоевали девять медалей на международном турнире по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тунисе завершился гран-при мира по пара легкой атлетике «Тунис 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Казахстана.

В соревновании принимали участие 479 атлетов из 59 стран мира. Казахстан представили 12 спортсменов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину. Легкоатлеты выиграли 9 медалей: 4 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых.

Так, «золото» выиграли Равиль Мансурбаев - толкание ядра, Дастан Мукашбеков – метание диска, Еламан Жоламан – метание копья, Салтанат Абилькасымкызы – бег на 100 метров.

«Серебра» удостоились Дастан Мукашбеков в дисциплине «Толкание ядра», Иван Залезняк и Равиль Мансурбаев – в метании диска.

Еламан Жоламан (метание диска), Алексей Лукутин (толкание ядра) стали бронзовыми призерами гран-при.

Главный тренер национальной сборной по пара лёгкой атлетике Тахир Мамашаев: «Перед международным турниром были проведены учебно-тренировочные сборы в городе Алматы. Национальная сборная приехала в хорошей подготовленной форме. Мы заняли 12-ое командное место среди 59 стран. Равиль Мансурбаев, Жоламан Еламан, Дастан Мукашбеков завоевали медали в разных дисциплинах. Следующий планируемый старт – это гран-при мира по пара легкой атлетике «Эзоло-2021» в Италии в апреле. Будем готовиться к нему».



