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    17:39, 25 Март 2021 | GMT +6

    Паралимпийцы завоевали девять медалей на международном турнире по легкой атлетике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Тунисе завершился гран-при мира по пара легкой атлетике «Тунис 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Казахстана.

    В соревновании принимали участие 479 атлетов из 59 стран мира. Казахстан представили 12 спортсменов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину. Легкоатлеты выиграли 9 медалей: 4 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых.

    Так, «золото» выиграли Равиль Мансурбаев - толкание ядра, Дастан Мукашбеков – метание диска, Еламан Жоламан – метание копья, Салтанат Абилькасымкызы – бег на 100 метров.

    «Серебра» удостоились Дастан Мукашбеков в дисциплине «Толкание ядра», Иван Залезняк и Равиль Мансурбаев – в метании диска.

    Еламан Жоламан (метание диска), Алексей Лукутин (толкание ядра) стали бронзовыми призерами гран-при.

    Главный тренер национальной сборной по пара лёгкой атлетике Тахир Мамашаев: «Перед международным турниром были проведены учебно-тренировочные сборы в городе Алматы. Национальная сборная приехала в хорошей подготовленной форме. Мы заняли 12-ое командное место среди 59 стран. Равиль Мансурбаев, Жоламан Еламан, Дастан Мукашбеков завоевали медали в разных дисциплинах. Следующий планируемый старт – это гран-при мира по пара легкой атлетике «Эзоло-2021» в Италии в апреле. Будем готовиться к нему».



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