Паралимпийцу Александру Герлицу вручат ключи от однокомнатной квартиры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Призеру Паралимпийских игр в Пекине Александру Герлицу подарят однокомнатную квартиру в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С Паралимпийских игр-2016 денежные вознаграждение победителям и призерам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр сравнялось с вознаграждением олимпийских спортсменов. Также, в дальнейшем, учитывая спортивные результаты, будет рассмотрен вопрос о повышении заработной платы тренеров сборной и спортсменов», - сказал глава Комитета спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев.

На брифинге в СЦК он также сообщил о том, что бронзовому призеру Паралимпийских игр в Пекине Александру Герлицу вручат ключи от однокомнатной квартиры.

«По итогам Паралимпийских игр в Пекине спортсменам и тренерам будет выплачено вознаграждение на общую сумму 131 млн тенге, а также вручим ключи от однокомнатной квартиры Александру Герлицу согласно закону «О физической культуре и спорте», - сказал Самат Ергалиев.