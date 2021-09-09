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Паралимпийцам вручили ключи от квартир и автомобилей в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
9 Сентября 2021, 00:27
Паралимпийцам вручили ключи от квартир и автомобилей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спортсменам, успешно выступившим на Паралимпиаде в Токио, вручили квартиры и автомобили. Поздравил атырауских спортсменов аким области Махамбет Досмухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Каждому из призеров Паралимпиады вручили ключи от двухкомнатной квартиры и автомобиль. Кроме того, главный тренер Республики Казахстан по парадзюдо Жандос Киянов получил сертификат на сумму четыре миллиона тенге, а участники соревнований - денежные призы на сумму один миллион тенге.
Напомним, трое из восьми атырауских спортсменов в составе сборной страны завоевали серебряные медали. Это парадзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина. Аманжол Жанбота занял пятое место в этом же виде спорта, Нурлан Домбаев - пятое место по паратаэквондо, Ержан Салимгереев занял шестое место в плавании.

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«Благодаря вам началась новая эра развития параспорта в Казахстане. Эту победу вы завоевали упорным трудом, целеустремленностью и профессионализмом.
5 и 6-е места на первой Паралимпиаде Ержана Салимгереева и Нурлана Домбаева — это знаковое достижение! Каждый из атырауских параспортсменов заслужил золотую медаль. Каждый из вас - победитель», - обратился к спортсменам глава региона Махамбет Досмухамбетов.


Главный тренер Республики Казахстан по парадзюдо Жандос Киянов отметил достойное выступление атырауских спортсменов в Токио.

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