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    09:00, 08 Март 2022 | GMT +6

    Паралимпида-2022: казахстанские биатлонисты выступят в индивидуальных гонках

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 8 марта, в четвертый соревновательный день Паралимпиады-2022, казахстанские спортсмены примут участие в парабиатлоне (10 км). Состязания пройдут в национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В парабиатлоне внимание болельщиков будет приковано к китайским и украинским атлетам, доминировавшим ранее в спринте (6 км). Будут разыграны медали в женских и мужских соревнованиях на средней дистанции (10 км).

    Казахстанские парабиатлонисты выступят в финальной индивидуальной гонке на средней дистанции в сидячем и стоячем положении. Казахстан представят Сергей Усольцев и Александр Герлиц. В соревнованиях по биатлонному спринту, прошедших 5 марта - Александр Герлиц в итоговом протоколе расположился на восьмом месте, а Сергей Усольцев – 15-м.

    Украинцы Тарас Рад и Оксана Шишкова являются действующими чемпионами на средних дистанциях среди мужчин в сидячем положении и среди женщин с нарушением зрения соответственно.

    Т.Рад попытается «отбиться от натиска» китайского атлета Лю Цзысюя, который в минувшую субботу завоевал «золото» в спринте.

    Ряд других китайских спортсменов также будут пытаться взойти на пьедестал в сегодняшней биатлонной гонке.

    В женской гонке наблюдается жесткая конкуренция. Основными фаворитами считаются спортсменки из Китая, США, Германии и Украины.

    В парахоккее сборная США досрочно вышла в полуфинал, серебряные призеры Пхенчхана-2018 команда Канады будет бороться с Южной Кореей за второе место в группе А.

    В группе В все команды сыграли по две игры. Во вторник, сборная Китая сыграет с Италией, а Словакия с Чехией.

    В пекинском «Водяном кубе» продолжаются квалификационные состязания в керлинге на колясках.

    По итогам третьего соревновательного дня с большим отрывом в медальном зачете лидирует сборная Китая с 25 наградами: семь золотых медалей, восемь серебряных и десять бронзовых; на втором месте расположилась сборная Украины (4-3-1), на третьем – Канады (4-2-6).


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    Спорт Китай Олимпиада-2022
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