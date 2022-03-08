Паралимпида-2022: казахстанские биатлонисты выступят в индивидуальных гонках

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 8 марта, в четвертый соревновательный день Паралимпиады-2022, казахстанские спортсмены примут участие в парабиатлоне (10 км). Состязания пройдут в национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В парабиатлоне внимание болельщиков будет приковано к китайским и украинским атлетам, доминировавшим ранее в спринте (6 км). Будут разыграны медали в женских и мужских соревнованиях на средней дистанции (10 км).

Казахстанские парабиатлонисты выступят в финальной индивидуальной гонке на средней дистанции в сидячем и стоячем положении. Казахстан представят Сергей Усольцев и Александр Герлиц. В соревнованиях по биатлонному спринту, прошедших 5 марта - Александр Герлиц в итоговом протоколе расположился на восьмом месте, а Сергей Усольцев – 15-м.

Украинцы Тарас Рад и Оксана Шишкова являются действующими чемпионами на средних дистанциях среди мужчин в сидячем положении и среди женщин с нарушением зрения соответственно.

Т.Рад попытается «отбиться от натиска» китайского атлета Лю Цзысюя, который в минувшую субботу завоевал «золото» в спринте.

Ряд других китайских спортсменов также будут пытаться взойти на пьедестал в сегодняшней биатлонной гонке.

В женской гонке наблюдается жесткая конкуренция. Основными фаворитами считаются спортсменки из Китая, США, Германии и Украины.

В парахоккее сборная США досрочно вышла в полуфинал, серебряные призеры Пхенчхана-2018 команда Канады будет бороться с Южной Кореей за второе место в группе А.

В группе В все команды сыграли по две игры. Во вторник, сборная Китая сыграет с Италией, а Словакия с Чехией.

В пекинском «Водяном кубе» продолжаются квалификационные состязания в керлинге на колясках.

По итогам третьего соревновательного дня с большим отрывом в медальном зачете лидирует сборная Китая с 25 наградами: семь золотых медалей, восемь серебряных и десять бронзовых; на втором месте расположилась сборная Украины (4-3-1), на третьем – Канады (4-2-6).