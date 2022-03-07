Паралимпиада-2022: Сборная КНР лидирует в медальном зачете на Играх в Пекине
В медальном зачете сборная Китая вышла на первое место с шестью золотыми медалями, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми; на втором месте расположилась сборная Украины (3-3-1), на третьем – Японии (2-0-2).
В третий соревновательный день, 7 марта будет разыгран первый комплект наград в сноуборде.
В национальном центре по лыжным видам спорта в Чжанцзякоу на дистанцию впервые выйдут лыжники с нарушением зрения. Фаворитом в мужской лыжной гонке является многократный паралимпийский чемпион канадец Брайн Маккивер.
В женской паралыжной гонке стоя борьба за «золото» будет разыграна между украинкой Людмилой Ляшенко и норвежкой Вильде Нильсен.
В связи с резким потеплением в Пекине и его окрестностях, включая горнолыжный центр в Яньцине, соревнования по парагорнолыжному спорту в дисциплине суперкомбинация перенесены на более позднее время.
Продолжаются соревнования по керлингу на колясках. Действующие чемпионы Паралимпийских игр в Пхенчхане сборная Китая потерпела два поражения, проиграв Канаде и Швеции.
В третий соревновательный день представители сборной Казахстана не представлены в состязаниях. Казахстанские спортсмены примут участие во вторник, 8 марта в парабиатлоне (10 км).
Фото: russian.news.cn