Паралимпиада-2022: Сборная КНР лидирует в медальном зачете на Играх в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По итогам второго соревновательного дня зимней Паралимпиады в Пекине сборная Китая лидирует в медальном зачете. В минувшее воскресенье было разыграно восемь комплектов наград, китайские паралимпийцы завоевали восемь медалей, из них четыре «золота», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В медальном зачете сборная Китая вышла на первое место с шестью золотыми медалями, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми; на втором месте расположилась сборная Украины (3-3-1), на третьем – Японии (2-0-2).

В третий соревновательный день, 7 марта будет разыгран первый комплект наград в сноуборде.

В национальном центре по лыжным видам спорта в Чжанцзякоу на дистанцию впервые выйдут лыжники с нарушением зрения. Фаворитом в мужской лыжной гонке является многократный паралимпийский чемпион канадец Брайн Маккивер.

В женской паралыжной гонке стоя борьба за «золото» будет разыграна между украинкой Людмилой Ляшенко и норвежкой Вильде Нильсен.

В связи с резким потеплением в Пекине и его окрестностях, включая горнолыжный центр в Яньцине, соревнования по парагорнолыжному спорту в дисциплине суперкомбинация перенесены на более позднее время.

Продолжаются соревнования по керлингу на колясках. Действующие чемпионы Паралимпийских игр в Пхенчхане сборная Китая потерпела два поражения, проиграв Канаде и Швеции.

В третий соревновательный день представители сборной Казахстана не представлены в состязаниях. Казахстанские спортсмены примут участие во вторник, 8 марта в парабиатлоне (10 км).