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    09:55, 06 Март 2022 | GMT +6

    Паралимпиада-2022: Казахстанский спортсмен примет участие в паралыжных гонках

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 6 марта, наступает второй день Паралимпийских игр в Пекине. В это воскресенье начинаются соревнования по парасноуборду и паралыжным гонкам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Национальном центре по лыжным видам спорта в Чжанцзякоу (провинции Хэбэй) стартуют состязания у мужчин и женщин в паралыжных гонках. Казахстан представит бронзовый призер Кубка мира по паралыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов.

    Лидером в мужской гонке (18 км) является Максим Яровой из Украины, навязать борьбу за «золото» может южнокорейский атлет Син Юй Хен.
    В женской лыжной гонке (15 км) явным фаворитом считается Кенделл Гретш из США. Одной из главных соперниц будет ее соотечественница по сборной Оксана Мастерс.

    Сноубордисты впервые опробуют трассу в Снежном парке Genting в Чжанцзякоу в квалификационных состязаниях в разных категориях.

    В пара-горнолыжном спорте разыграют второй комплект наград. Соревнования проходят в Яньцине.

    В парахоккее в группе А сборная США сыграет с Южной Кореей. В группе В сборные Словакии и Италии надеются одержать первые победы, после того, как проиграли свои стартовые матчи. В выгодном положении находится сборная Китая, которая в паралимпийском дебюте одержала победу. В это воскресенье сборная КНР встречается с командой Чехии.

    Продолжится борьба в соревнованиях в керлинге на колясках.

    В неофициальном медальном зачете лидирует сборная Украины с тремя золотыми медалями, тремя серебряными и одной бронзовой наградой; на втором месте расположилась сборная КНР (2-3-3), на третьем – Канада (1-1-1).


    Теги:
    Спорт Китай Олимпиада-2022
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