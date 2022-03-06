Паралимпиада-2022: Казахстанский спортсмен примет участие в паралыжных гонках

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 6 марта, наступает второй день Паралимпийских игр в Пекине. В это воскресенье начинаются соревнования по парасноуборду и паралыжным гонкам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Национальном центре по лыжным видам спорта в Чжанцзякоу (провинции Хэбэй) стартуют состязания у мужчин и женщин в паралыжных гонках. Казахстан представит бронзовый призер Кубка мира по паралыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов.

Лидером в мужской гонке (18 км) является Максим Яровой из Украины, навязать борьбу за «золото» может южнокорейский атлет Син Юй Хен.

В женской лыжной гонке (15 км) явным фаворитом считается Кенделл Гретш из США. Одной из главных соперниц будет ее соотечественница по сборной Оксана Мастерс.

Сноубордисты впервые опробуют трассу в Снежном парке Genting в Чжанцзякоу в квалификационных состязаниях в разных категориях.

В пара-горнолыжном спорте разыграют второй комплект наград. Соревнования проходят в Яньцине.

В парахоккее в группе А сборная США сыграет с Южной Кореей. В группе В сборные Словакии и Италии надеются одержать первые победы, после того, как проиграли свои стартовые матчи. В выгодном положении находится сборная Китая, которая в паралимпийском дебюте одержала победу. В это воскресенье сборная КНР встречается с командой Чехии.

Продолжится борьба в соревнованиях в керлинге на колясках.

В неофициальном медальном зачете лидирует сборная Украины с тремя золотыми медалями, тремя серебряными и одной бронзовой наградой; на втором месте расположилась сборная КНР (2-3-3), на третьем – Канада (1-1-1).