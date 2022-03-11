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    07:41, 11 Март 2022 | GMT +6

    Паралимпиада-2022: казахстанцы выступят на соревнованиях по биатлону

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В пятницу, в седьмой состязательный день зимней Паралимпиады-2022, казахстанские спортсмены выступят в индивидуальных мужских гонках по биатлону в положении сидя и стоя на дистанции 12,5 км. Соревнования проходят в горнолыжном курорте Чжанцзякоу китайской провинции Хэбэй, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В пятницу, в последний день биатлонных соревнований, в Чжанцзякоу будет разыграно шесть комплектов наград среди мужчин и женщин.

    Бронзовый призер нынешней Паралимпиады Александр Герлиц выступит в индивидуальной мужской гонке по биатлону в положении стоя на дистанции 12,5 км. Финальная гонка с участием казахстанского атлета пройдет в пятницу (12:40 по пекинскому времени).

    Сборная Украины по парабиатлону возглавляет медальный зачет в этом виде спорта с пятью золотыми медалями, на втором месте расположилась команда Китая с тремя золотыми наградами, на третьем – США (два «золота»).

    В пятницу в китайской горнолыжной базе в Яньцине состоятся состязания у женщин в парагорнолыжном спорте в дисциплине гигантский слалом.

    Пройдут также финальные соревнования в пара-сноуборде.

    Сегодня будет разыграна первая медаль в командном турнире в керлинге на колясках, а перед этим состоятся полуфинальные матчи: Словакия – Швеция, Китай – Канада.

    В парахоккее ожидаются полуфинальные матчи за выход в финал. Сборная Китая играет с США, а Канада с Южной Кореей. За 5-6 место Италия встретится с Чехией. Финал в парахоккее состоится 13 марта, в день закрытия Паралимпийских игр в Пекине.

    По итогам шестого соревновательного дня с большим отрывом в медальном зачете лидирует сборная Китая с 32 наградами: 10 золотых медалей, 9 серебряных и 13 бронзовых; на втором месте расположилась сборная Канады (7-2-7), на третьем – Украины (6-8-5).

    Паралимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 13 марта.

    Теги:
    Спорт Китай Олимпиада-2022
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