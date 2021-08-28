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Паралимпиада-2020: Темиржан Даулет завоевал второе «серебро»

28 Августа 2021, 14:25
Паралимпиада-2020: Темиржан Даулет завоевал второе «серебро»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Токио на Паралимпийских играх-2020 состоялась финальная схватка парадзюдоистов весовой категории до 73 килограммов между казахстанцем Темиржаном Даулетом и Ферузом Саидовым из Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Итогом противостояния стала чистая победа Саидова (иппон). Он выиграл золотую медаль, а Темиржану досталось «серебро».

Напомним, что на пути к финалу Даулет одержал техническую победу над азербайджанцем Рамитом Гасимовым (неявка соперника), после чего взял верх с оценкой иппон над немецким спортсменом Николаем Корнхассом и представителем Грузии Георгием Калдани.

Эта награда стала уже третьей для сборной Казахстана на текущих Играх: ранее «золото» выиграл пауэрлифтер Давид Дегтярев, а другой дзюдоист Ануар Сариев стал серебряным призером.


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