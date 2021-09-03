Паралимпиада-2020: казахстанский тхэквондист сразится за «бронзу»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио на Паралимпиаде в рамках соревнований по тхэквондо состоялся полуфинальный поединок с участием казахстанца Нурлана Домбаева, передает МИА со ссылкой на Olympic.kz.
В 1/2 финала категории до 75 килограммов (К44) Домбаев сразился с иранцем Махди Пурахнамахмадгураби. Встреча завершилась победой соперника со счетом 24:6.
Таким образом, Махди вышел в финал. Домбаев в свою очередь будет биться за бронзовую медаль. Его соперник определится позже.
Напомним, что на проходящей Паралимпиаде Казахстан имеет в своем активе пять медалей: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали). Игры продлятся до 5 сентября.
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