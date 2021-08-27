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Паралимпиада-2020: Где смотреть поединок Ануара Сариева за «золото»
27 Августа 2021 11:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанский дзюдоист Ануар Сариев проведет финальный поединок в весовой категории до 60 килограммов на Паралимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Соперником Ануара станет представитель Азербайджана Вугар Ширинли. Начало финальных схваток запланировано на 13:00. Прямая трансляция будет проведена телеканалом «Qazsport».
Напомним, что сборная Казахстана уже имеет в своем активе одну «золотую» медаль Паралимпиады-2020 — ее завоевал пауэрлифтер Давид Дегтярев. Игры продлятся до 5 сентября, Казахстан на них представлен 25 спортменами.
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