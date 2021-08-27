Паралимпиада-2020: Где смотреть поединок Ануара Сариева за «золото»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанский дзюдоист Ануар Сариев проведет финальный поединок в весовой категории до 60 килограммов на Паралимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Ануара станет представитель Азербайджана Вугар Ширинли. Начало финальных схваток запланировано на 13:00. Прямая трансляция будет проведена телеканалом «Qazsport».

Напомним, что сборная Казахстана уже имеет в своем активе одну «золотую» медаль Паралимпиады-2020 — ее завоевал пауэрлифтер Давид Дегтярев. Игры продлятся до 5 сентября, Казахстан на них представлен 25 спортменами.