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Парадзюдоистка из Темиртау завоевала «бронзу» чемпионата мира

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Ноября 2022, 22:01
Парадзюдоистка из Темиртау завоевала «бронзу» чемпионата мира

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В копилке Национальной сборной РК уже две золотые и две бронзовые медали. В первый же день соревнований «бронзу» выиграли Олжас Оразалыулы и Даяна Федосова, а «золото» – Ергали Шамей и Акмарал Науатбек, передает корреспондент МИА «Казиноформ».

Первенство проходит в Баку (Азербайджан). Участие в чемпионате мира принимают 270 борцов из 41 страны. Казахстан представляют 18 спортсменов.

Даяна Федосова из Темиртау стала бронзовым призером чемпионата мира по парадзюдо. Спортсменка завоевала медаль в весовой категории 57 кг

По словам тренера, Даяна Федосова была настроена на «золото».

«Она ведь в мировом рейтинге на втором месте. Каждый день тренировалась по пять часов, усиленно готовилась. Но, к сожалению, не смогла одолеть испанку. Впереди престижный рейтинговый турнир Grand Slam в Токио. Приложим все усилия, чтобы остаться в тройке лидеров мирового рейтинга по парадзюдо. Перед нами главная цель – Паралимпийские игры в Париже в 2024 году», – сказал наставник спортсменки заслуженный тренер РК по дзюдо Сергей Дмитриенко.

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