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Парадзюдоист Ергали Шамей стал чемпионом Азии

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Апреля 2023, 17:58
Парадзюдоист Ергали Шамей стал чемпионом Азии Фото: пресс-служба Федерация парадзюдо Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ергали Шамей из Казахстана стал чемпионом Азии по парадзюдо. В финале категории J1 (тотально незрячие спортсмены) до 73 кг он победил Шохруха Мамедова из Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации парадзюдо.

«Бронзу» завоевали иранец Махди Борчлоу и кыргызстанец Маматибраим Суранов.

Следует отметить, что это третья медаль сборной Казахстана на чемпионате Азии, который проходит в Астане. До этого «золото» среди женщин завоевала Даяна Федосова (J2-57 кг) и серебряную медаль - Акмарал Науатбек (J2-52 кг).

Чемпионат Азии проходит во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане. Турнир продлится до 30 апреля.

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