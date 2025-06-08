Paradromics испытал первый имплантат на человеке

Испытание прошло 14 мая в Мичиганском университете с пациентом, который уже проходил нейрохирургическую операцию по лечению эпилепсии. Технология компании была имплантирована и удалена из мозга пациента примерно за 20 минут во время операции.

Кампания Paradromics заявила, что процедура продемонстрировала, что ее система может быть безопасно имплантирована, которая регистрирует нейронную активность.

Как только регулирующие органы дадут разрешение, Paradromics планирует начать клинические испытания технологии на людях в конце этого года.

— Мы показали на овцах, что наше устройство является лучшим в своем классе с точки зрения данных и долговечности, а теперь мы также показали, что оно совместимо с людьми, — сказал основатель и генеральный директор Paradromics Мэтт Энгл.

Система Paradromics называется «Интерфейс мозг-компьютер» (Connexus Brain-Computer Interface, BCI), которая расшифровывает сигналы мозга и переводит их в команды для внешних технологий. Компания заявляет, что она поможет пациентам с серьезными двигательными нарушениями, такими как паралич, говорить через компьютер.

Технология BCI Paradromics не получила одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, и ей еще предстоит пройти долгий путь до коммерциализации. Успешная операция Paradromics знаменует начало гонки за доминирование в сфере интерфейсов мозг-компьютер с такими компаниями как Neuralink Илона Маска, Synchron – поддерживаемая Джеффов Безосом и Билл Гейтсом, а также Precision Neuroscience Бена Рапопорта.

По данным PitchBook, Paradromics привлек почти $100 млн по состоянию на февраль. Компания объявила о стратегическом партнерстве с Neom из Саудовской Аравии в феврале, но отказалась раскрыть сумму инвестиций.

Ранее сообщалось, что уже второй человек получил мозговой имплантат Neuralink. Устройство Blindsight Илона Маска получило одобрение для восстановления зрения слепым.