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02.11.2019 19:53
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02.11.2019 19:17
Парад музеев проходит в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» состоится мероприятие на тему «Халық дәстүрі – асыл қазына», организованное в рамках общереспубликанской акции «Парад музеев», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Цель мероприятия: ознакомление с национальными обычаями и традициями казахского народа, воспитание уважения к национальной культуре, традициям и обычаям, формирование у учащихся чувства любви к Родине, нравственности.
Участие в нем примут хор «Әжелер» при Доме культуры села Акмол, члены поисковой группы «Малиновка» (учащиеся 4-5 классов средней школы № 5 с. Акмол), коллектив музея «АЛЖИР» и жители села.
Для гостей накроют традиционный круглый стол с национальными блюдами. В ходе мероприятия будет показан процесс прядения шерсти на веретене, а также шитья и вязания. Также организуют экскурсию по залам музея «Алаш», «АЛЖИР» на казахском и русском языках, показ документального фильма «Лютый холод АЛЖИРа».
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