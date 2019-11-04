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Парад музеев проходит в столице

4 Ноября 2019 09:15
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Парад музеев проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» состоится мероприятие на тему «Халық дәстүрі – асыл қазына», организованное в рамках общереспубликанской акции «Парад музеев», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Цель мероприятия: ознакомление с национальными обычаями и традициями казахского народа, воспитание уважения к национальной культуре, традициям и обычаям, формирование у учащихся чувства любви к Родине, нравственности.

Участие в нем примут хор «Әжелер» при Доме культуры села Акмол, члены поисковой группы «Малиновка» (учащиеся 4-5 классов средней школы № 5 с. Акмол), коллектив музея «АЛЖИР» и жители села.

Для гостей накроют традиционный круглый стол с национальными блюдами. В ходе мероприятия будет показан процесс прядения шерсти на веретене, а также шитья и вязания. Также организуют экскурсию по залам музея «Алаш», «АЛЖИР» на казахском и русском языках, показ документального фильма «Лютый холод АЛЖИРа».

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Ключевые слова: Нур-Султан, История Казахстана, Общество,
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