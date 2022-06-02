2 Июня 2022 02:59

Парад колясок прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 19 мам Акмолинской области представили креативные средства передвижения своих малышей на параде колясок, прошедшем на базе Дома Дружбы областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничная программа «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно» включала ярмарку мастеров, игровую и концертную программы, конкурс рисунков, шашечный турнир и многое другое. Однако гвоздем программы стал парад колясок, организованный Советом матерей при Ассамблее народа Казахстана Акмолинской области. Здесь каждая участница вместе со своим малышом представила на суд зрителей необычно оформленную коляску.

«Сегодня мы отмечаем День защиты детей. Это, пожалуй, один из главных праздников в году. Дети – наше будущее и будущее нашей страны. Пусть на ваших лицах всегда сияют улыбки, пусть любовь и теплота всегда окружают вас», – поздравила присутствующих председатель областного Совета матерей Айнагуль Жазиева.

«Мы приехали из Кыргызстана, живем здесь более 10 лет, работаем, растим детей. Представители диаспоры «Манас» сообщили о предстоящем празднике и турнирах. Очень старались представить все креативно. Это совместная работа, потому что мне помогали друзья. Костюмы получились яркие, насыщенные, как краски лета. Коляску украсили в виде бабочки, дочка у меня пчелка, а я цветочек. Все сделали своими руками. Получилось создать праздничное настроение и себе, и людям», – поделилась Алина Аматова.

По итогам конкурса все 19 участниц удостоились номинаций, три девушки стали обладательницами третьего места, две – второго. А вот абсолютной победительницей была признана представительница кыргызского общественного объединения «Манас» 30-летняя мама троих детей Нуркан Орозбайқызы. Женщина признается, что готовила свой проект – коляску в виде юрты – всего 10 дней и совсем не ожидала стать первой.

Все участницы получили грамоты, ценные призы и сертификаты.



