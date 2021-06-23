Парад искусств «Сәлем, Елорда!» начался в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Торжественное открытие ІІ Республиканского парада искусств «Сәлем, Елорда!» состоялось в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сәлем, Елорда!» - это масштабный проект в сфере культуры, который нацелен на популяризацию художественных и культурных достижений, а также лучших исполнителей и творческих коллективов регионов страны. Кроме того, в рамках проекта охвачены такие значимые исторические события, как 175-летие Жамбыла Жабаева и 30-летие Независимости.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в Алматы и продолжилось в Жамбылском районе Алматинской области.









Представители организаций культуры из разных регионов страны посетили литературно-мемориальный музей, посвященный Жамбылу Жабаеву. Участники делегации почтили память великого поэта Ж. Жабаева и композитора Н. Тлендиева и возложили цветы к их мемориалам.

В рамках открытия фестиваля также состоялось заседание участников данного мероприятия, в числе которых представители Министерства культуры и спорта, аким Жамбылского района Нурлан Ертас, заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области Алия Жакипбекова и руководители организаций культуры. В ходе собрания были обсуждены актуальные вопросы развития и достижения сферы культуры и искусства в регионах страны.





В ходе заседания директор Государственной концертной организации «Қазақконцерт» Женис Сейдуллаулы отметил, что в этом году проект планируется провести в Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

«2021 год богат на юбилейные даты. Один из таких важных юбилеев – 175-летие великого поэта Жамбыла Жабаева. Учитывая, что в этом году фестиваль «Сәлем, Елорда!» проходит в Алматинской области, мы решили начать торжественное мероприятия именно здесь – на родной земле Жамбыла. Проект дает возможность обменяться передовым опытом между культурными организациями районов, областей и городов, также обсудить насущные вопросы данной сферы. Завершится проект в конце года большим гала-концертом, который пройдет в столице в рамках 30-летия Независимости», - сказал Женис Сейдуллаулы.

Участники парада искусств «Сәлем, Елорда!» также ознакомились с достижениями Дома культуры Жамбылского района. Здесь представители проекта посетили выставку национальных традиций, ремесел, фотографий и посмотрели праздничную концертную программу.

Как отметили организаторы, наряду с мероприятиями в Жамбылском районе параллельно в Алматы проходили мастер-классы и практикумы для режиссеров, звуковых операторов и работников по свету на сцене. Мастер-классы провели опытные специалисты этой сферы - Әубәкір Рахимов, Кәкімжан Сегізбаев, Малик Исмуханов, Фархад Молдағали.

ІІ Республиканский парад искусств «Сәлем, Елорда!» продолжится 23 и 24 мая в Алматы.

Парад искусств «Сәлем, Елорда!» осуществляется по инициативе Министерства культуры и спорта РК. Координатор проекта – «Республиканский центр концертно-гастрольной деятельности» при ГКО «Қазақконцерт».