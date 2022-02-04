«Парад экспонатов»: В Карагандинском историко-краеведческом музее открылась выставка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном историко-краеведческом музее заработал новый проект «Парад экспонатов». В течение года ежемесячно вниманию посетителей будут представлены тематические коллекции. Проект посвящен 90-летию музея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Парад экспонатов» продемонстрирует богатое историко-культурное наследие Сарыарки. Уникальностью этого проекта является то, что посетители музея смогут потрогать руками и сделать фото на память с раритетными экспонатами выставки. Каждый месяц будут публиковаться видеообзоры экспонируемой музейной коллекции в социальных сетях Fасевооk, Instagram, Тelegram», – сообщили в музее.

В этом месяце презентовано воинское снаряжение. В экспозиции представлено девять видов холодного оружия: акинак эпохи железа, меч янычаров, сабли казахская, Средневековья и японская времен Гражданской войны, шашка и другое. Коллекция формировалась в 70-х годах ХХ века. В основном жители города и области приносили случайные находки в поле, во время разбора домов дореволюционного периода.

В марте можно ознакомиться с предметами быта: сырмаками, текеметами, швейными машинками «Зингер», самоварами 1900 года выпуска. Апрель посвящен космосу. В мае выставка будет состоять из писем военных лет, дневников, армейского снаряжения, наград. В июне гости музея увидят коллекцию игрушек 40–80-х годов ХХ века. В июле – музыкальные инструменты. В августе – археологические артефакты, найденные на территории области. В сентябре – редкие книги, Коран, дастаны и другое. В октябре выставка будет содержать материалы о долгожительнице Караганды Сахан Досовой. С древними монетами можно будет ознакомиться в ноябре. А завершат выставку в декабре экспонаты, собранные в течение года по акции «Дар любимому музею».