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    19:54, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    «Парад дирижеров» состоится в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25-26 сентября в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла г. Алматы пройдет музыкальный фестиваль «Парад дирижеров», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    На фестивале, организованном впервые, 10 дирижеров со всего мира выступят на одной сцене: Маргус Касемаа (Эстония), Сподрис Качанс (Латвия), Виктор Худолей (Россия), Дариуш Адам Леджион (Польша), Самуэль Хагин (Израиль), Николас Хрисчохоу (Греция), Миро Сайе (Словения), Тимур Мирзаев (Узбекистан) и известные дирижеры Казахстана Александр Беляков и Канат Ахметов.

    Согласно условиям фестиваля, каждый из них представит лучшие произведения своей страны.

    Также в рамках фестиваля Государственный духовой оркестр Республики Казахстан откроет свой 33-й концертный сезон.


    Теги:
    Алматы Культура Минкультуры
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