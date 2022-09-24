«Парад дирижеров» состоится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25-26 сентября в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла г. Алматы пройдет музыкальный фестиваль «Парад дирижеров», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

На фестивале, организованном впервые, 10 дирижеров со всего мира выступят на одной сцене: Маргус Касемаа (Эстония), Сподрис Качанс (Латвия), Виктор Худолей (Россия), Дариуш Адам Леджион (Польша), Самуэль Хагин (Израиль), Николас Хрисчохоу (Греция), Миро Сайе (Словения), Тимур Мирзаев (Узбекистан) и известные дирижеры Казахстана Александр Беляков и Канат Ахметов.

Согласно условиям фестиваля, каждый из них представит лучшие произведения своей страны.

Также в рамках фестиваля Государственный духовой оркестр Республики Казахстан откроет свой 33-й концертный сезон.