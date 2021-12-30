Парад Дедов Морозов и Снегурочек проходит в праздничные дни в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в праздничные дни проходит акция «Парад Дедов Морозов и Снегурочек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сказочные персонажи в канун Нового года поздравляют актюбинцев в общественном транспорте.

«Акция «Парад Дедов Морозов и Снегурочек» проходит 30 и 31 декабря с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00 часов», - рассказали в отделе культуры города.

Основная праздничная программа ожидает актюбинцев завтра в парке имени Первого Президента. Праздник с участием творческих коллективов города начнется в 21 час и завершится в 01:00.

Праздничные концертные программы также будут организованы в нескольких центрах города. Запланировано проведение праздников с 20 до 22 часов в микрорайоне Батыс-2 в парке Здоровья, в Жилгородке на площади дома культуры, в Нур-Актобе около памятника Есет батыра и в Авиагородке в парке «Авиатор».

Дороги перекрывать в этом году не будут, полицейские перейдут на усиленный вариант несения службы.

Праздничный салют состоится после поздравлений Президента страны и акима области.