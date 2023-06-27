Пара рекламировала наркотики в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина и женщина рекламировали наркотики в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Их преступные действия попали в поле зрения прохожих, которые сигнализировали об этом посредством социальных сетей.

«Их личности были установлены сразу. Это ранее судимые молодые люди, в возрасте 39 и 28 лет. Сейчас они задержаны и с санкции суда взяты под стражу. Их действия квалифицированы по ст.299-1 ч.2 УК РК – пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, с конфискацией имущества», – сообщили в управлении полиции Алмалинского района.