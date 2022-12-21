Пара грабителей нападала на женщин в центре Алматы

21 Декабря 2022, 22:44

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пара грабителей орудовала в центре Алматы. Они нападали на женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Преступников полицейские задержали по горячим следам.

«О нападении в полицию сообщила потерпевшая. По ее словам, вечером она возвращалась домой в микрорайоне Самал, когда двое неизвестных выхватили из ее рук сотовый телефон. Сумма ущерба составила 330 тысяч тенге. Сотрудники нашего подразделения сработали оперативно. Подозреваемые задержаны. После допроса и очной ставки парни дали признательные показания. Телефон как вещественное доказательство изъят и в процессуальном порядке возвращен владелице. Задержанные, тем временем, водворены в изолятор временного содержания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.191 УК РК. Устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным ранее совершенным преступлениям», – проинформировал начальник управления Медеуского района Ильяс Омирсериков.

По информации полиции, уже установлена причастность злоумышленников к 5 ограблениям. Один из них ранее уже был судим за совершение подобных преступлений.

Фото: polisia.kz