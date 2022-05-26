26 Мая 2022 13:11

Пара дынь продана за $23,5 тыс. на аукционе в Японии

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Пара дынь сорта «Юбари» продана на аукционе в Японии за $23,5 тыс., передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

В четверг пара дынь сорта «Юбари» продана на первом сельскохозяйственном аукционе в этом году на японском острове Хоккайдо за 3 млн иен (около $23,5 тыс.).

В общей сложности на аукционе в четверг продали 2 тыс. 721 дыню. В планах местных фермеров с острова Хоккайдо поставить на японский рынок 3,4 тыс. тонн дынь на сумму 2,03 млрд иен (около $15,7 млн).

Как пишет Kyodo, на первых сельскохозяйственных аукционах в Японии премиальные сорта бахчевых культур и фруктов обычно продаются по самым высоким ценам.

Свое название сорт дыни «Юбари» получил по географическому признаку – от небольшого городка Юбари (остров Хоккайдо), где выращивается эта бахчевая культура.

Как ранее сообщалось, с начала 2022 года власти Японии запустили свои платформы экспорта продуктов питания в крупнейших мегаполисах мира – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бангкоке, Сингапуре. В планах создать аналогичные площадки в КНР и ЕС.

К 2030 году Токио рассчитывает довести ежегодный экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции до $38,6 млрд.