Папу Римского Франциска выписали из больницы

ВАТИКАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск выписан из римской больницы Джемелли после трехдневной госпитализации по поводу вирусного бронхита. Об этом сообщила в субботу служба печати Святого престола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Папа Римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемалли. Прежде чем покинуть медучреждение, Папа поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал, который был с ним эти дни», - говорится в сообщении.

Выйдя из больницы, он поговорил с журналистами и некоторыми верующими. Франциск признался, что почувствовал себя нехорошо в среду после коллективной аудиенции, но уже пришел в норму. Выписку понтифика показал в прямом эфире телеканал Rai News 24.

86-летний Франциск был доставлен в больницу в среду, как первоначально сообщалось, для «планового обследования». Однако потом выяснилось, что из-за затруднений с дыханием понтифика было подозрение на проблемы с сердцем. Проведенные анализы и исследования не выявили серьезных заболеваний. Врачи провели лечение антибиотиками, уточняла служба печати.

«Пока жив», - ответил Франциск на вопрос о том, как он себя чувствует. Понтифик также сказал, что не испугался, когда плохо себя почувствовал. Накануне выписки в пятницу он посетил детское отделение больницы, где крестил новорожденного.

Недомогание главы Римско-католической церкви привело к новым публикациям в местных СМИ о возможности его отречения от престола Святого Петра. В последних интервью Франциск не исключал «такого пути, который открыл [его] предшественник Бенедикт XVI», однако при этом он подчеркнул, что у него таких планов нет. При этом Франциск допускает отречение по состоянию здоровья, но отмечает, «что Церковью управляют головой, а не ногами», говоря о своих болях в колене. Кроме того, он сказал, что считает папство пожизненным согласно традиции.

Франциск подтвердил, что намерен участвовать в ритуалах Страстной недели, которая у католиков начинается 3 апреля.

Он также сказал, что будет возглавлять службу отмечаемого в воскресенье Пальмового воскресенья (Вербное у православных), хотя вести ее вместо него будет вице-декан Кардинальской коллегии кардинал Леонардо Сандри. Такая же формула, скорее всего, будет применена и на пасхальную службу, которую проведет декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре.

Как отмечается, это связано не столько с последним недугом, сколько с невозможностью понтифика передвигаться и ходить по ступеням из-за болей в колене. Пасха по католическому календарю в этом году отмечается 9 апреля. В конце месяца у Франциска запланирована поездка в Венгрию.

Фото: ehonews.kz