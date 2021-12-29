Папайю стали выращивать в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Проект по выращиванию папайи и капсулу для автономного роста деревьев разработали воспитанники Центра детско-юношеского творчества Жезказгана. Ребята презентовали свои разработки и рассказали о планах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В честь 30-летнего юбилея Независимости страны в отделе экологии и технического творчества Центра детско-юношеского творчества отдела образования города Жезказгана организовано выступление воспитанников на тему «Мои проекты – Моей Стране».

Юные экологи, занимающиеся в кружке «Зелёные технологии», представили проект «Рекордсмены природы». Они посадили семена самого урожайного фрукта в мире – папайи – и поделились своим опытом.

«Наши воспитанники разработали проект по выращиванию папайи, аналогов которого нет в Казахстане. Они планируют выращивать быстрорастущий и высокоурожайный сорт. Мы рассчитали рентабельность проекта и думаем, что он принесёт хорошие результаты», – сказал заведующий отделом экологии и технического творчества Центра детско-юношеского творчества Андрей Матвеев.

Воспитанники кружка «Жас эколог» презентовали проект «Чудо-дерево». Они на протяжении двух лет выращивают быстрорастущее дерево – павловнию войлочную.

«В рамках проекта был организован питомник и уже выращено и посажено более 100 павловний. Эти деревья растут и украшают наш город, территории школ, дачных и частных домов, а также самого Центра детско-юношеского развития. Это дерево вырабатывает в 10 раз больше кислорода, чем обычное, также радует своей красотой и цветением», – отметил Андрей Матвеев.

Воспитанники кружка «Экоплюс» презентовали проект 3D LAB и разработку Green Capsule. Реализуя проект 3D LAB, ребята смогли изготовить роботизированную руку-манипулятор, выполняющую различную работу и задания, и многофункциональный летающий самолёт, напечатанный на 3D-принтере.

Продемонстрированная разработка Green Capsule – капсула для автономного роста деревьев – уже заняла второе место на республиканском конкурсе стартапов.

«На конкурсе стартапов мы выиграли 150 тысяч тенге на реализацию нашего проекта Green Capsule. Простыми словами, мы разработали резервуар ёмкостью 35–40 литров, который позволяет осуществлять самопроизвольный полив растений. В будущем мы планируем делать эти резервуары из макулатуры, позаботившись, чтобы они были водонепроницаемыми. Мы уже опробовали наши капсулы в питомнике, который находится на базе Центра детско-юношеского развития. Также в ближайшее время хотим получить патент на эту разработку», – рассказал разработчик проекта Арман Шайхиев.