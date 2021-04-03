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    20:06, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Папайя созрела в ботаническом саду Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ботаническом саду Петропавловска созрели первые плоды папайи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот фрукт напоминает знакомую всем дыню. Вкус недозревшего плода сравнивают со вкусом сладкой морковки, кабачка или тыквы, а спелой – с той же дыней. По запаху напоминает малину. На вопрос «папайя – это фрукт или овощ?» до сих пор нет однозначного ответа. По научной классификации относится к роду крестоцветных растений, самым известным из которых является капуста. Мы вскрыли один плодик папайи. Для себя отметили, что на вкус как тыквенная каша с рисом. Второй вызревший плод справедливости ради мы отдали тому человеку, который в 2019-м году и подарил нам растение», - рассказали в ботаническом саду.

    В североказахстанскую оранжерею отросток папайи попал из Доминиканы. Привез его житель Петропавловска.

    Всего на дереве семь плодов. Вызревают они до восьми месяцев. Зацвела она в прошлом году. Вокруг папайи постоянно поддерживают влажный воздух и температуру до плюс 25 градусов.

    Порадовали сотрудников ботанического сада в этом году мандарины. В прошлом году было всего три плода. В этом – около 40. Усыпана ягодами мурайя. Зреют кубинские лимоны. Ожидают в ботаническом саду урожай инжира, фиников и фейхоа.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область
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