Папайя созрела в ботаническом саду Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ботаническом саду Петропавловска созрели первые плоды папайи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот фрукт напоминает знакомую всем дыню. Вкус недозревшего плода сравнивают со вкусом сладкой морковки, кабачка или тыквы, а спелой – с той же дыней. По запаху напоминает малину. На вопрос «папайя – это фрукт или овощ?» до сих пор нет однозначного ответа. По научной классификации относится к роду крестоцветных растений, самым известным из которых является капуста. Мы вскрыли один плодик папайи. Для себя отметили, что на вкус как тыквенная каша с рисом. Второй вызревший плод справедливости ради мы отдали тому человеку, который в 2019-м году и подарил нам растение», - рассказали в ботаническом саду.

В североказахстанскую оранжерею отросток папайи попал из Доминиканы. Привез его житель Петропавловска.

Всего на дереве семь плодов. Вызревают они до восьми месяцев. Зацвела она в прошлом году. Вокруг папайи постоянно поддерживают влажный воздух и температуру до плюс 25 градусов.

Порадовали сотрудников ботанического сада в этом году мандарины. В прошлом году было всего три плода. В этом – около 40. Усыпана ягодами мурайя. Зреют кубинские лимоны. Ожидают в ботаническом саду урожай инжира, фиников и фейхоа.