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    14:25, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Папа жестоко избил маму - житель Мангистауской области просит наказать отца

    Папа жестоко избил маму - житель Мангистауской области просит наказать отца
    Фото: кадр из видео

    Житель Мунайлинского района Мангистауской области в социальной сети рассказал о насилии в своей семье, передает агентство Kazinform.

    По его словам, отец выпил и жестоко избил мать. А полиция отпустила его через два часа. 

    — Выпивший отец посреди ночи сильно избил маму. Чуть ли не сделал из нее инвалида. Сдали  в полицию, но его выпустили. Пришел домой и ведет себя как будто ничего и не было. Услышав это, я прилетел из Алматы. Был в полиции. Они сказали: «За легкие побои и наказание будет легким, — и выпроводили меня, — сказал молодой человек.

    Житель потребовал защиту прав матери и попросил наказать отца.

     На этот инцидент отреагировал департамент полиции Мангистауской области.

    — Виновный привлечен к административной ответственности по фактам противоправных действий и нарушений тишины в рамках семейно-бытовых отношений. Назначена судебно — медицинская экспертиза, — сообщила пресс-секретарь департамента полиции Айгерим Ибатуллаева. 

    По словам представителя полиции, экспертное заключение будет направлено в суд. Подозреваемый будет привлечен к ответственности только по решению суда. А пока он он получил предупреждение не приближаться к жене.

    Теги:
    Бытовое насилие Уральск Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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