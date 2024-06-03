Папа жестоко избил маму - житель Мангистауской области просит наказать отца

Житель Мунайлинского района Мангистауской области в социальной сети рассказал о насилии в своей семье, передает агентство Kazinform.

По его словам, отец выпил и жестоко избил мать. А полиция отпустила его через два часа.

— Выпивший отец посреди ночи сильно избил маму. Чуть ли не сделал из нее инвалида. Сдали в полицию, но его выпустили. Пришел домой и ведет себя как будто ничего и не было. Услышав это, я прилетел из Алматы. Был в полиции. Они сказали: «За легкие побои и наказание будет легким, — и выпроводили меня, — сказал молодой человек.

Житель потребовал защиту прав матери и попросил наказать отца.

На этот инцидент отреагировал департамент полиции Мангистауской области.

— Виновный привлечен к административной ответственности по фактам противоправных действий и нарушений тишины в рамках семейно-бытовых отношений. Назначена судебно — медицинская экспертиза, — сообщила пресс-секретарь департамента полиции Айгерим Ибатуллаева.

По словам представителя полиции, экспертное заключение будет направлено в суд. Подозреваемый будет привлечен к ответственности только по решению суда. А пока он он получил предупреждение не приближаться к жене.