Папа Римский высоко оценил отмену Казахстаном смертной казни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск выступил перед представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституция Казахстана, которая определяет эту страну как светское государство, гарантирует свободу религии и веры. Здравая светскость, которая признает ценную и незаменимую роль религии и противостоит экстремизму, который ее извращает, представляет собой главное условие для равенства каждого гражданина, а также способствует развитию чувства принадлежности к государству у каждого этнического, лингвистического, культурного и религиозного компонента. Религиям необходима свобода слова, потому что они играют незаменимую роль в поиске Абсолюта и свидетельстве о Нем. Поэтому религиозная свобода – лучшая среда для формирования гражданского общества. Эта потребность вписана в название этого народа, в слово «казах», указывающее на свободу и независимость в передвижении», - сказал Папа Римский во время встречи с общественностью в столице.

По словам Понтифика, защита свободы - желание, вписанное в сердце каждого человека, единственное условие, чтобы встреча между людьми и группами была настоящей, а не искусственной, передается гражданскому обществу главным образом через признание прав, сопровождаемых обязанностями.

«Мне хотелось бы в связи с этим высоко оценить отмену смертной казни, что является утверждением ценности человеческой жизни, во имя права на надежду для каждой человеческой личности. Вместе с тем важно гарантировать свободу мысли, совести, слова, чтобы у каждого была возможность играть в обществе уникальную роль наравне с другими», - подчеркнул Папа Римский.