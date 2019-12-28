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Папа Римский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алматы

28 Декабря 2019 16:22
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Папа Римский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алматы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил от имени Папы римского Франциска телеграмму соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета в Алматы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Vatican News.

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«С грустью узнав о недавней авиакатастрофе в Алматы, Его Святейшество Папа Франциск выражает соболезнования всем, кто пострадал в этой трагедии», - приводится изданием текст телеграммы.

«Он особенно молится за вечный покой умерших и за исцеление раненых. За всех, особенно тех, кто участвует в усилиях по спасению и восстановлению, Его Святейшество призывает мир и Божественную силу», - говорится в телеграмме.


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Ключевые слова: Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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