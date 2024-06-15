Папа Римский впервые принял участие в саммите «Большой семерки»

Сегодня в итальянской местности Апулия завершается саммит «Большой семерки». В мероприятии впервые принял участие Папа Римский, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Главы США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии собрались на очередную встречу для обсуждения актуальных вопросов внешней политики.

Особенностью саммита G7 стало личное участие Папы Римского Франциска во время сессии по искусственному интеллекту.

— Разговор о технологиях — разговор о том, что значит быть человеком, и, следовательно, о нашем уникальном положении между свободой и ответственностью, то есть это означает разговор об этике. Только если призвание технологий к служению человечеству будет гарантировано, технологические инструменты раскроют не только величие и уникальное достоинство человека, но и мандат, который последний получил для развития и защиты планеты и всех ее жителей, — указал Франциск в своем выступлении в Борго Эньяция.

— Нам необходимо гарантировать то, что человек будет контролировать программы искусственного интеллекта: на карту поставлено само человеческое достоинство, — добавил понтифик.

— Ни одна машина никогда не должна выбирать, отнять ли у человека жизнь. В таком вопросе, как вооруженные конфликты, необходимо срочно переосмыслить разработку и использование таких устройств, как так называемое летальное автономное оружие, чтобы запретить его использование, — предупредил Папа Римский, обращаясь к мировым лидерам.

Саммит G7 в 2024 году прошел под председательством Италии. Лидеры «Большой семерки» провели переговоры 13–15 июня на курорте Борго Эньяция в южной области Италии Апулия.