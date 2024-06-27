Папа Римский выступил против легализации наркотических средств

Папа Римский Франциск заявил, что легализация наркотиков - не способ борьбы с наркоманией. Об этом понтифик отметил во время своей еженедельной аудиенции в Ватикане в среду, которая на этой неделе совпала с Международным днем борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

— Зная множество трагических историй наркоманов и их семей, я убежден, что положить конец производству и незаконному обороту этих опасных веществ — наш моральный долг, — сказал понтифик.

По мнению Папы Римского, сокращение масштабов наркомании не достигнется путем либерализации употребления наркотиков, как было предложено или уже осуществлено в некоторых странах.

Он также назвал людей, вовлеченных в торговлю наркотиками — «торговцами смертью», которые «руководствуются логикой власти и денег любой ценой».

Папа Римский считает, что со злоупотреблением наркотиками следует бороться посредством профилактики. Заявив, что это делается «путем поощрения» большей справедливости, воспитания молодежи в ценностях, которые строят личную и общественную жизнь, помощи нуждающимся и вселения надежды на будущее.