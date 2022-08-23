Папа Римский проведет мессу на территории EXPO в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Месса Папы Римского Франциска состоится в Нур-Султане на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Назым Жангазинова сообщила о том, что мероприятие пройдет 14 сентября в 16:45 по адресу: проспект Мангилик Ел, B1 (территория международного выставочного центра EXPO на площади перед павильоном Nur Alem, рядом со стеллой).

«Мероприятие могут посетить представители любой религии и конфессии. Правила поведения, а также более подробная информация о том, как можно попасть на мессу, есть на официальном сайте Католической церкви Казахстана», - пояснила Назым Жангазинова.

Католикам необходимо до 30 августа сообщить о своем желании принять участие в мессе настоятелю (священнику) своего или ближайшего прихода. У него также можно будет получить специальный билет.

Все желающие, которые хотят попасть в сектор с сидячими местами, должны предварительно зарегистрироваться и получить специальный билет в ближайшем католическом приходе. Адреса и телефоны можно найти на сайте Католической церкви Казахстана.

1 сентября откроется онлайн-регистрация на сайте kassir.kz.

По электронному билету гарантируется пропуск в сектор для гостей. Назым Жангазинова отметила, что количество сидячих мест ограничено и будет распределено после получения информации о паломниках из регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Гостей просят приезжать без личного транспорта, чтобы не создавать заторы. Для удобства будут организованы автобусы. Места сбора также можно найти на сайте Католической церкви.

Ранее сообщалось, что программой первого дня визита предусмотрены встречи Папы Римского Франциска с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества.

Во второй день пребывания главы Римско-Католической церкви ожидается его участие в открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряд встреч с некоторыми другими религиозными лидерами. Кроме того, 14 сентября Папа Франциск проведет молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.

В заключительный день визита он планирует присутствовать на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и принятии его итоговой декларации, а также встретиться со священнослужителями, монашествующими и семинаристами Римско-Католической церкви из Казахстана и соседних стран.

Фото: ehonews.kz