Папа Римский призвал к отмене смертной казни во всем мире

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В своем молитвенном намерении на сентябрь Папа Римский Франциск призывает всех людей доброй воли «мобилизоваться за отмену смертной казни во всем мире», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В видео, опубликованном в среду на портале «Vatican News» , глава католической церкви объявил о своем молитвенном намерении на сентябрь.

«С каждым днем во всем мире растет число запретов смертной казни», - сказал Папа Римский. «Для Церкви это знак надежды». Глава Ватикана заявил, что смертная казнь «морально неприемлема».

«Давайте помолимся, чтобы смертная казнь, которая посягает на достоинство человеческой личности, была юридически отменена в каждой стране», - сказал он.

Фото: infosmi.net







