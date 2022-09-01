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    22:04, 31 Август 2022 | GMT +6

    Папа Римский призвал к отмене смертной казни во всем мире

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В своем молитвенном намерении на сентябрь Папа Римский Франциск призывает всех людей доброй воли «мобилизоваться за отмену смертной казни во всем мире», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В видео, опубликованном в среду на портале «Vatican News» , глава католической церкви объявил о своем молитвенном намерении на сентябрь.

    «С каждым днем во всем мире растет число запретов смертной казни», - сказал Папа Римский. «Для Церкви это знак надежды». Глава Ватикана заявил, что смертная казнь «морально неприемлема».

    «Давайте помолимся, чтобы смертная казнь, которая посягает на достоинство человеческой личности, была юридически отменена в каждой стране», - сказал он.


    Фото: infosmi.net



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