Папа Римский призвал человечество освободиться от губительных представлений и жестокости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск во время VII Съезда мировых и традиционных религий, проходящем в столице призвал человечество освободиться от губительных представлений и жестокости , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коль скоро творец, которому мы посвящаем свое существование, положил начало человеческой жизни, как можем мы, те, кто называет себя верующими, допустить, чтобы эта жизнь была загублена? И как можем себе представить, что в наше время многие живущие так, будто Бог не существует, могут быть заинтересованы в диалоге? Абай напоминает: «Тот, кто допускает зло, не препятствуя ему, не может считаться истинным верующим, или же он верущий наполовину», - заявил Папа Римский.

«Братья и сестры, каждому из нас нужно очиститься от зла. Великий казахский поэт настаивал на этом. Он писал: «Кто не завершив учебу, оставляет ее, тот лишает себя благословения. А также, кто не соблюдает себя в строгости, тот не умеет сострадать, того нельзя считать верующим», - сказал Понтифик.

Также Папа Римский призвал освободиться от ограниченных и губительных представлений, от жестокости, экстремизма, фундаментализма, фанатизма, терроризма.

Ранее Понтифик говорил о бедности и неравенстве.

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