Папа римский отправится в поездку по странам Азии

Папа римский Франциск отправляется в поездку по странам Азии. Это будет самое длительное и длинное турне понтифика, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Папа римский начинает свое самое длинное, дальнее и сложное турне по Азии. В ходе своей 11-дневной поездки понтифик посетит Индонезию, Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур.

Путешествие в 32 814 км намного превзойдет все его 44 предыдущих зарубежных поездки и станет одним из самых длинных папских турне.

Во время своей поездки со 2 по 13 сентября папа произнесет 16 речей и проведет несколько больших месс.

Пытаясь укрепить связи с местными католиками, папа также стремится преодолеть религиозные разногласия в странах с преобладающим мусульманским населением — таких как Индонезия — где он посетит знаковую мечеть.