Папа Римский обратился к жителям Монако

Визит Папы Льва XIV включал встречу с католической общиной Монако в соборе и мессу на стадионе имени Людовика II. Население Монако, составляющее 38 тысяч человек, в основном состоит из католиков и представителей разных национальностей, при этом лишь пятая часть населения является гражданами княжества.

Принц Альберт и принцесса Шарлен из Монако встретились с понтификом на вертолетной площадке, расположенной неподалеку от яхтенной пристани, где базируются мегаяхты богатых и знаменитых.

В своем вступительном слове с балкона дворца Папа Лев XIV призвал Монако использовать свое богатство, влияние и «дар малости» во благо. Это важно, сказал он, «особенно в исторический момент, когда демонстрация силы и логика угнетения вредят миру и ставят под угрозу мир».

Позже, выступая в соборе на французском языке, понтифик призвал католиков Монако распространять свою веру, «чтобы жизнь каждого мужчины и каждой женщины защищалась и поощрялась от зачатия до естественной смерти».

Монако — одна из немногих европейских стран, где католицизм является официальной государственной религией. Принц Альберт недавно отклонил предложение о легализации абортов на территории страны, сославшись на важную роль католицизма в обществе.

