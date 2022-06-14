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Папа Римский надеется встретиться с главой РПЦ в сентябре в Казахстане
14 Июня 2022 12:19

Папа Римский надеется встретиться с главой РПЦ в сентябре в Казахстане

РИМ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре. Об этом он сообщил в беседе с главами европейских журналов Общества Иисуса, фрагменты которой во вторник опубликовала газета La Stampa. Встреча была организована журналом La Civilta Cattolica, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах», - напомнил понтифик.

Он указал, что из-за ситуации в Украине «по взаимному согласию» было решено перенести встречу на более поздний срок, «чтобы диалог не был неправильно понят».

«Я надеюсь встретиться с ним <...> в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором», - сказал Франциск.

В апреле глава Римско-католической церкви подтвердил свое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре нынешнего года в Казахстане.

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