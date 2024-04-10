Папа Римский: Мы молимся за казахстанцев

Папа Франциск выразил сочувствие жителям Казахстана, пострадавшим от сильнейшего за последние 70 лет наводнения, вызванного ранним таянием снега, передает агентство Kazinform со ссылкой на vaticannews.va.

10 апреля в конце общей аудиенции Папа Франциск приветствовал тысячи паломников, собравшихся на площади Святого Петра, призвав их «не забывать о братьях и сёстрах, которые так много страдают из-за конфликтов», а также от стихийных бедствий.

Понтифик отметил, что в результате затопления около 90 тысяч жителей Казахстана были вынуждены эвакуироваться.

- Мы молимся за тех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия, ‒ сказал Папа.

Обращаясь к итальянским паломникам, Святейший Отец сказал: