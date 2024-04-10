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    17:37, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Папа Римский: Мы молимся за казахстанцев

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    Папа Франциск выразил сочувствие жителям Казахстана, пострадавшим от сильнейшего за последние 70 лет наводнения, вызванного ранним таянием снега, передает агентство Kazinform со ссылкой на vaticannews.va

    10 апреля в конце общей аудиенции Папа Франциск приветствовал тысячи паломников, собравшихся на площади Святого Петра, призвав их «не забывать о братьях и сёстрах, которые так много страдают из-за конфликтов», а также от стихийных бедствий.

    Понтифик отметил, что в результате затопления около 90 тысяч жителей Казахстана были вынуждены эвакуироваться.

     - Мы молимся за тех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия, ‒ сказал Папа.

    Обращаясь к итальянским паломникам, Святейший Отец сказал:

     - Я сердечно приветствую священников, семинаристов и верующих из Сардинии, прибывших в Рим в рамках визита ad limina их епископов. ‹…› Я желаю вам, чтобы утешительный свет пасхальной вести возрастал в ваших сердцах и укреплял веру и надежду в Иисуса, распятого и воскресшего. Мои мысли обращены к многострадальной Украине, Палестине и Израилю. Пусть Господь дарует нам мир. Война повсюду! Давайте не будем забывать о Мьянме. Попросим Господа о мире; не будем забывать о наших братьях и сёстрах, которые так страдают там, где идет война. Давайте будем всегда и вместе молиться о мире.

     

    Теги:
    Религия Общество Папа Римский
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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