Папа Римский: Мы молимся за казахстанцев
Папа Франциск выразил сочувствие жителям Казахстана, пострадавшим от сильнейшего за последние 70 лет наводнения, вызванного ранним таянием снега, передает агентство Kazinform со ссылкой на vaticannews.va.
10 апреля в конце общей аудиенции Папа Франциск приветствовал тысячи паломников, собравшихся на площади Святого Петра, призвав их «не забывать о братьях и сёстрах, которые так много страдают из-за конфликтов», а также от стихийных бедствий.
Понтифик отметил, что в результате затопления около 90 тысяч жителей Казахстана были вынуждены эвакуироваться.
- Мы молимся за тех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия, ‒ сказал Папа.
Обращаясь к итальянским паломникам, Святейший Отец сказал:
- Я сердечно приветствую священников, семинаристов и верующих из Сардинии, прибывших в Рим в рамках визита ad limina их епископов. ‹…› Я желаю вам, чтобы утешительный свет пасхальной вести возрастал в ваших сердцах и укреплял веру и надежду в Иисуса, распятого и воскресшего. Мои мысли обращены к многострадальной Украине, Палестине и Израилю. Пусть Господь дарует нам мир. Война повсюду! Давайте не будем забывать о Мьянме. Попросим Господа о мире; не будем забывать о наших братьях и сёстрах, которые так страдают там, где идет война. Давайте будем всегда и вместе молиться о мире.