31 Мая 2022 09:00

Папа Римский Франциск отметил вклад Казахстана в межконфессиональное согласие

ВАТИКАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, прибывший с официальным визитом в Ватикан, был удостоен личной аудиенции Папы Римского Франциска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе переговоров в Папской библиотеке Апостольского дворца Понтифик отметил, что Казахстан является надежным партнером Ватикана в Центральной Азии. Глава Римско-Католической церкви дал высокую оценку политическим и экономическим реформам, инициированным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, в рамках построения «Нового Казахстана» и предстоящего общенационального референдума по внесению изменений в Конституцию.

Стороны обсудили повестку предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в столице Казахстана. Понтифик с удовлетворением отметил вклад Казахстана в продвижение межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

Особо было отмечено историческое решение Папы Франциска посетить Казахстан с государственным визитом и участвовать в работе съезда. Министр сообщил, что приезда Папы с нетерпением ждут католики не только из Казахстана, но и всей Центральной Азии.

М.Тлеуберди провел раздельные двусторонние переговоры с Государственным секретарем ( Премьер-Министр ом ) Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и председателем Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и Святым Престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.

За весомый вклад в развитие межконфессионального диалога и продвижение идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий М.Тлеуберди от имени Главы государства вручил орден «Достық» ІІ степени М.А. Аюсо Гиксоту.