Папа Римский Франциск отменил участие в Крестном ходе из-за здоровья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск был вынужден отменить свое участие в традиционном Крестном ходе в Страстную пятницу в Колизее в Риме «из-за сильного холода». Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Понтифик был госпитализирован на прошлой неделе из-за бронхита на несколько дней, но до сих пор он соблюдал все ритуалы Страстной недели, включая мессу Миропомазания в пятницу утром.

В Иерусалиме новая эскалация насилия, сотрясающая регион, не помешала проведению Страстной пятницы. Христиане в Святом городе приняли участие в бдении и шествии, воссоздав путь, которым по преданию прошел Иисус Христос и пронес крест для своего распятия.

В Испании сотни тысяч верующих участвовали в многочисленных процессиях Страстной пятницы, в некоторых местах театрализованных.

Страстная или Великая пятница отмечается перед Пасхой. Это один из главнейших христианских праздников, посвященный воспоминанию о распятии Иисуса Христа, снятию с креста его тела, погребению и воскресению.