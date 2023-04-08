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    05:19, 08 Апрель 2023 | GMT +6

    Папа Римский Франциск отменил участие в Крестном ходе из-за здоровья

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск был вынужден отменить свое участие в традиционном Крестном ходе в Страстную пятницу в Колизее в Риме «из-за сильного холода». Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Понтифик был госпитализирован на прошлой неделе из-за бронхита на несколько дней, но до сих пор он соблюдал все ритуалы Страстной недели, включая мессу Миропомазания в пятницу утром.

    В Иерусалиме новая эскалация насилия, сотрясающая регион, не помешала проведению Страстной пятницы. Христиане в Святом городе приняли участие в бдении и шествии, воссоздав путь, которым по преданию прошел Иисус Христос и пронес крест для своего распятия.

    В Испании сотни тысяч верующих участвовали в многочисленных процессиях Страстной пятницы, в некоторых местах театрализованных.

    Страстная или Великая пятница отмечается перед Пасхой. Это один из главнейших христианских праздников, посвященный воспоминанию о распятии Иисуса Христа, снятию с креста его тела, погребению и воскресению.

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