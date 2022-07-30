30 Июля 2022 20:28

Папа римский Франциск допускает возможность своего ухода на пенсию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Франциск считает, что, возможно, в скором времени ему придется подумать об отставке, и он так и поступит, если почувствует, что здоровье не позволяет ему выполнять свои обязанности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Понтифик сделал это заявление, возвращаясь из поездки в Канаду, в ходе которой он принес извинения коренным жителям за официальную поддержку Католической церковью европейских колонизаторов и жестокое обращение с детьми представителей коренных народов в католических школах.

85-летний Франциск подчеркнул, что на данный момент он намерен продолжать выполнять свои обязанности, и Бог подскажет ему, когда уходить на пенсию, если это вообще произойдет.

«Смена папы - не катастрофа, это не табу. Дверь для ухода на пенсию открыта - это нормальный вариант. Но до сегодняшнего дня я не стучал в эту дверь. Я не чувствовал необходимости думать об этом, но это не значит, что через пару дней я об этом не задумаюсь», - сказал он журналистам в самолете во время перелета с севера Канады в Рим.

В последние месяцы папа Франциск страдал от постоянных болей в колене. Большую часть своего визита в Канаду он провел в инвалидной коляске.

Ранее он опровергал предположения о наличии у него более серьезных, опасных для жизни заболеваний.

«Эта поездка была напряженной. Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше, из-за возраста и моего колена. Мне нужно либо относиться к себе более бережно, чтобы продолжать служить Церкви, либо рассмотреть возможность оставить служение», - сообщил 85-летний понтифик.

Франциск взошел на папский престол после того, как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку по состоянию здоровья в 2013 году.