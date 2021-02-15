«Папа» - пьесу французского драматурга Флориана Зеллера поставили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылском областном русском драматическом театре состоялась сдача-премьера спектакля «Папа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пьеса современного французского драматурга Флориана Зеллера в Казахстане ставится впервые. Режиссером-постановщиком выступил Фархатбек Канафин, художником-постановщиком - Айдана Бисембаева, которые специально были приглашены в жамбылский театр из Алматы.

Главный герой - пожилой мужчина Андре в исполнении актера Евгения Орлова. Внешне он вроде крепок и адекватен, но по сути беззащитен перед надвигающимися сумерками сознания. Явь путается с вымыслом. Слова «старческая деменция» прямо не называются, но о болезни говорится иносказательно, изящно - по-французски. Зритель с интересом следит за внутренней борьбой героя и вместе с ним ищет выход из омутов подсознательного.



«Это история о периоде, с которым рано или поздно сталкивается каждый, - говорит заведующая литературной частью Жамбылского областного русского драматического театра Ольга Махиня. - Родители стареют и нуждаются в особой заботе и внимании. И это приходится на период расцвета сил, когда дети хотят упорхнуть из отчего дома и построить собственную жизнь. Но как быть с папой, который стал совсем беспомощным? Здесь возникает непростой выбор... В зрительном зале царила тишина от начала до конца. Многих спектакль тронул до слёз. В особенности тех, кто сталкивался с подобной ситуацией на личном опыте. Постановка получилась очень проникновенная, глубокая, потрясающе честная. В ней изображена проблема изнутри, глазами главного героя. Это вызывает у зрителя мощный эмпатический отклик».

По словам заведующей литературной частью театра, в этом спектакле юмор сочетается с трогательностью и почти детективной интригой. Создатели спектакля рассуждают на тонкие темы - до какой степени наша реальность объективна и как происходящие события влияют на наше сознание. А изюминкой спектакля предстаёт видеоколлаж, который транслируется на заднем плане. Здесь зритель видит отрывки жизни героев, моменты их прошлого, когда папа был еще таким сильным и авторитетным. А теперь это беззащитный и беспомощный ребёнок, в которого его превратила болезнь.

Прекрасно подобранные музыкальные мотивы создают особую атмосферу с первых минут. Открывается занавес - и звучит песня на французском языке, задавая тон всей истории.

«Папа» - спектакль многогранный и сложный, для думающего и чувствующего зрителя. Для чуткой души. У одних подступят слёзы, у других произойдет переоценка ценностей, третьи узнают в героях себя. Но ни одного зрителя спектакль не отпустит эмоционально пустым. Ответ для каждого свой. Так или иначе, эта пьеса никогда не потеряет свою актуальность», - считает Ольга Махиня.