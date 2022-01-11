Папа, мы соскучились: врачи опубликовали фото из ковидного стационара Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные врачи одного из ковидных стационаров поделились кадрами из реанимации, где пациентов для скорейшего выздоровления подбадривают фотографиями и плакатами их родные. Трогательные фото из отделения реанимации инфекционного центра опубликовал горздрав столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На кадрах видно, как на стенах развешены плакаты с фото, на которых, по всей видимости, присутствует вся семья пациента, и надписями о скором возращении домой.

Все фотокарточки вывешены напротив самих пациентов, которые находятся под аппаратами ЭКМО и ИВЛ. Некоторые из них видят и понимают, что их ждут дома, а многие борются за жизнь в бессознательном состоянии.

Как отметила заведующая центром, врач-инфекционист Татьяна Цечоева, такие сюрпризы родственников – большой стимул к выздоровлению.

«Когда дети, жены просят развесить фото в палате, особенно, у тех, кто лежит в реанимации, мы спешно это начинаем делать. Ведь самое быстрое и лучшее лекарство от болезни - это знать, что тебя ждут дома, что тебе надо жить! Мы часто подходим к пациентам и говорим им: «Смотрите, как Вас любят, хотят Вас видеть с семьей. Разве можете Вы их сейчас покинуть?! Нельзя! Нужно выздоравливать и отправляться к родным». Тогда многие понимают, что бороться еще есть за что», - рассказала врач.

На одном из кадров видно, что на одном ватмане расклеены фото с надписью на казахском языке: «Папа, мы соскучились!», а на другом: «Жанат, мы тебя ждем!».

По словам врача, иногда родные просят рассказать пациентам памятную жизненную историю, чтобы напомнить им о себе, о семье, о жизни и их деятельности. Все это говорит о любви к родному человеку и вере в лучшее.

Всего в Нур-Султане для лечения пациентов с КВИ задействовано 7 стационаров. Из развёрнутых инфекционных коек свободными остаются 68 (из 581), в том числе 51 реанимационная. Под аппаратами насыщения кислородом находятся 18 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, столица на днях перешла в «красную» зону, что говорит о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в городе.