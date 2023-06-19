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Папа Франциск впервые появился на публике после операции

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Июня 2023, 05:39
Папа Франциск впервые появился на публике после операции Фото: АР

ВАТИКАН. КАЗИНФОРМ - Понтифик призвал молиться о жертвах жестокого нападения на школу в Уганде, кораблекрушения в Греции и кризиса в Украине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

«Да здравствует папа» — скандировала толпа на площади Святого Петра в Ватикане, приветствуя долгожданное появление папы римского Франциска в окне апостольского дворца.

Несколько дней назад понтифик был выписан из больницы, где ему была проведена операция по удалению брюшной грыжи.

Перед традиционной воскресной молитвой Франциск поблагодарил паству за любовь и поддержку.

В самом обращении к верующим папа упомянул жертв жесткого нападения на школу в Уганде, кораблекрушения у берегов Греции и кризиса в Украине.


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