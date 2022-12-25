Папа Франциск: вифлеемские ясли открывают смысл Рождества

25 Декабря 2022, 13:28

ВАТИКАН. КАЗИНФОРМ - Католический мир празднует сегодня Рождество Христово. Папа Римский Франциск вечером 24 декабря провел святую мессу в Ватиканской базилике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Vatican News.

Как отмечает dw.com, в канун Рождества в соборе Святого Петра собралось большое количество людей. По данным Святого Престола, внутри находилось около 7000 верующих, еще около 3000 наблюдали за мессой снаружи, на площади Святого Петра.

Папа Франциск отметил: чтобы обрести смысл Рождества, нужно заглянуть в ясли в хлеву, куда положила Мария младенца Иисуса.

В начале проповеди Святейший Отец задался вопросом: «О чём эта ночь говорит нашей жизни?» Мы столько раз отмечали Рождество декорациями и подарками, предаваясь духу потребительства, мы так много знаем о Рождестве, что рискуем утратить смысл этого праздника, величайшую тайну Бога».

По мнению Папы Римского, ясли могут символизировать «один из аспектов человечества»: ненасытность в потреблении. В то время как животные в хлеву потребляют пищу, люди мира сего, жаждущие власти и денег, «пожирают соседей и братьев», развязывая войны, попирая человеческое достоинство и свободу самых малых, уязвимых и слабых, детей, бедных, нерождённых. «В яслях отверженности и дискомфорта возлежит Бог», ибо там – проблема всего человечества: безразличие, порождённое алчным стремлением обладания и потребления», - отметил он.

В то же время он призвал людей не поддаваться страху, пессимизму и отчаянию и вновь обрести доверие.

Напомним, Папа Римский Франциск в сентябре совершил государственный визит в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту столицы Казахстана, затем в Акорде состоялась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском. Понтифик заявил, что казахстанцы являются примером будущего.

По возвращении Папа Римский Франциск поделился итогами своего визита в Казахстан на общей аудиенции перед тысячами паломников на ватиканской площади Святого Петра.

Фото: vaticannews.va