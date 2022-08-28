28 Августа 2022 21:25

Папа Франциск похвалил жителей итальянского города Аквила

РИМ. КАЗИНФОРМ - Папа римский Франциск посетил пострадавший от землетрясения в 2009 году итальянский город Аквила, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Понтифик побывал в соборе, который все еще восстанавливается, отметив особую значимость реконструкции храмов. На площади Дуомо Франциск встретился с гражданскими и церковными властями и с семьями жертв стихийного бедствия.

Глава римской католической церкви поблагодарил горожан за проявление веры и приверженность делу возрождения Аквилы.

«Вы продемонстрировали стойкий характер, уходящий корнями в христианские и гражданские традиции, что позволило вам выдержать удар и немедленно начать мужественную и терпеливую работу по восстановлению города», - сказал папа римский Франциск.

В результате землетрясения магнитудой 6,3 в Аквиле в ночь на 6 апреля 2009 года погибли более 300 человек, еще 1600 получили ранения. Стихия разрушила тысячи домов. По разным данным, без крова остались от 60 до 80 тыс. человек.