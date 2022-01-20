Пантеон в память о январских событиях построят в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы построят пантеон, посвященный январским событиям. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев на заседании городского штаба по восстановлению пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам акима города, в Алматы будет построен пантеон, посвященный памяти людей, погибших во время массовых беспорядков.
«По поручению Главы государства в ближайшее время будет объявлен открытый архитектурный конкурс на изготовление эскиза пантеона, посвященного январским событиям», - сказал аким Алматы.
Ранее сообщалось, что аким рассказал о размере компенсации пострадавшим медикам, полицейским и пожарным Алматы, а также о возмещении ущерба субъектам малого и среднего бизнеса.
- В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
- Кредит под низкий процент выдадут пострадавшим предпринимателям Алматы
- Расследование «алматинской трагедии» должно проходить максимально открыто - сенатор
- Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»
- Мы допустили большой пробел в национальной идеологии - Нурторе Жусип
- Магазины у дома проверят на предмет повышения цен в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана