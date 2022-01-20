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Пантеон в память о январских событиях построят в Алматы

20 Января 2022 12:20
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Пантеон в память о январских событиях построят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы построят пантеон, посвященный январским событиям. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев на заседании городского штаба по восстановлению пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам акима города, в Алматы будет построен пантеон, посвященный памяти людей, погибших во время массовых беспорядков.

«По поручению Главы государства в ближайшее время будет объявлен открытый архитектурный конкурс на изготовление эскиза пантеона, посвященного январским событиям», - сказал аким Алматы.

Ранее сообщалось, что аким рассказал о размере компенсации пострадавшим медикам, полицейским и пожарным Алматы, а также о возмещении ущерба субъектам малого и среднего бизнеса.

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#Алматы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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