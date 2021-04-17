Пансионат для оказавшихся в трудной жизненной ситуации акмолинцев открыли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Чуть более месяца прошло с того времени, как в Кокшетау заработал пансионат ОФ «Доброе сердце Lider.kz». На сегодняшний день он насчитывает уже 12 постояльцев – тех, кто в силу обстоятельств оказался в сложной жизненной ситуации. О нюансах работы корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала директор пансионата Ирина Катухова.

Никто из нас не знает, как сложится его дальнейшая судьба. Порой жизнь преподносит не очень приятные сюрпризы, и человек в одно мгновение может оказаться на улице. Без денег, связей и помощи окружающих. До недавнего времени таким людям в Акмолинской области было сложно найти выход из сложившейся ситуации. Но сейчас в областном центре появился пансионат ОФ «Доброе сердце Lider.kz», который призван помочь как раз тем, кто в этом нуждается.

«ОФ «Доброе сердце Lider.kz» существует уже пять лет. Сначала это была инициативная группа, а в позапрошлом году ее оформили официально. Как мы пришли к необходимости открыть такой пансионат? Мы постоянно сталкивались с людьми, которым была нужна помощь. К примеру, приходишь к одинокой бабушке, которая получает минимальную пенсию, денег у нее порой не хватает даже на хлеб, мы возили таким продукты. Наверное, это и подтолкнуло к тому, что акмолинцам нужен подобный пансионат. У нас уже есть пансионат для престарелых, но если у человека минимальная пенсия, его туда не возьмут. Да и количество мест ограничено. Мы не являемся конкурентами для них: к нам придут те люди, которые не подходят по критериям в другие пансионаты и центры помощи», – поделилась Ирина.

Пансионат рассчитан на 15–20 мест. А постояльцами его могут стать пенсионеры или мамы с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

«К примеру, мамочки с детками. Они могут прийти к нам, и мы поможем им с трудоустройством, оформим детей в садик, если нужно. Также с ними будут работать психологи. В Кокшетау уже существуют центр «Шанс», где содержатся пострадавшие от бытового насилия, и «Дом Мамы». Но есть такие девушки, которые по критериям не подходят ни в первый, ни во второй. Они могут обратиться за помощью к нам», – рассказала директор пансионата.

Для пенсионеров в центре существуют платная и бесплатная основы проживания. Если человек можешь оплатить пребывание в пансионате посредством пенсии, то он живет на платной основе, а если ему нечем платить – живет бесплатно.

Каждый постоялец не только имеет в пансионате свой уютный уголок, но и обеспечивается всем необходимым, одеждой и шестиразовым питанием. Для пребывающих есть даже массажная и процедурная медсестры.

«В дальнейшем мы планируем открыть физиокабинет. К примеру, есть у нас постоялица после инсульта, рука у нее не работает и ей обязательно нужно физиолечение», – рассказала Ирина.

Тот, кто оплачивает свое проживание, сам решает, сколько будет пребывать в пансионате. Те же, кто живет бесплатно, могут находиться в нем до тех пор, пока не встанут на ноги.

«Со всеми мы заключаем договор, и человек в любой момент может его расторгнуть, если он больше не захочет здесь жить. Мамочки живут у нас до тех пор, пока мы их не трудоустроим и не поможем отдать детей в садик. На самом деле порой звонят люди, кто хочет пожить здесь бесплатно, копя при этом свои деньги. Скажу сразу: мы помогаем только тем, кто реально оказался в трудной жизненной ситуации», – продолжила рассказ Ирина.

Все расходы на содержание пансионата берет на себя спонсор – обуховский горно-обогатительный комбинат ТОО «Тиолайн».

На сегодняшний день в пансионате проживают 12 человек. Половина из них – пенсионеры, двое из которых – лежачие.

У каждого своя история. Вот лишь несколько.

55-летняя Лариса живет в пансионате бесплатно. Женщина перенесла инсульт. После того как она перестала получать пособие по инвалидности, родной сын выгнал ее из дома. Оказавшись ненужной собственным детям, она нашла приют здесь. Теперь администрация помогает ей в оформлении инвалидности.

Пенсионер Алексей Волченко очень доволен условиями содержания. Мужчина рассказывает, как в 71 год ему пришлось ютится в съемном жилье: после смерти жены он остался один, квартиру забрали дети супруги, проживающие в России. Родной сын умер, а дочь отказалась от отца. Так он и оказался в пансионате.

«Самое главное – чуткое отношение руководства. Очень добрые и отзывчивые. Всегда спросят, как и что у меня. Я буду рад прожить остаток своих дней именно здесь!» – поделился мужчина.

Впрочем, порой нуждающиеся пожилые люди отказываются от предлагаемой им помощи и не хотят переезжать в пансионат, когда им предлагают подобный вариант выхода. К таким историям сама Ирина Катухова давно привыкла и переживает лишь об одном – что она не может помочь каждому.