    22:31, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пансионат для беременных из отдаленных районов открылся в Актюбинской области

    Пансионат «Здоровая мама» для беременных женщин из отдаленных районов открылся в Актюбинской области, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.

    п
    Фото: freepik

    Пансионат заработал на базе Областного перинатального центра Актюбинской области. Его главная цель — охрана здоровья матери и ребенка, а также предупреждение возможных осложнений у беременных женщин, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах области.

    Пансионат рассчитан на 10 коек и предназначен для заблаговременной госпитализации беременных с высоким риском осложнений.

    Женщины будут находиться под круглосуточным наблюдением медицинского персонала на бесплатной основе вплоть до момента родов.

    Во время пребывания в пансионате беременным ежедневно проводится комплексная оценка состояния женщины и плода.

    При выявлении отклонений, признаков осложнений или с началом родовой деятельности пациентке будет незамедлительно оказана квалифицированная специализированная помощь.

    — Открытие пансионата позволит обеспечить доступность своевременной медицинской помощи, проводить раннюю диагностику осложнений беременности, оперативно принимать необходимую медицинскую тактику и  снижать риски развития критических ситуаций для матери и ребенка, — считают в Минздраве.

    Ранее мы писали, что врачи выходили младенца с экстремально низким весом в Шымкенте. 

     

    Теги:
    Дети Здоровье Актюбинская область Женщины и дети Минздрав РК
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
