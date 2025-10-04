Пансионат для беременных из отдаленных районов открылся в Актюбинской области
Пансионат «Здоровая мама» для беременных женщин из отдаленных районов открылся в Актюбинской области, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.
Пансионат заработал на базе Областного перинатального центра Актюбинской области. Его главная цель — охрана здоровья матери и ребенка, а также предупреждение возможных осложнений у беременных женщин, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах области.
Пансионат рассчитан на 10 коек и предназначен для заблаговременной госпитализации беременных с высоким риском осложнений.
Женщины будут находиться под круглосуточным наблюдением медицинского персонала на бесплатной основе вплоть до момента родов.
Во время пребывания в пансионате беременным ежедневно проводится комплексная оценка состояния женщины и плода.
При выявлении отклонений, признаков осложнений или с началом родовой деятельности пациентке будет незамедлительно оказана квалифицированная специализированная помощь.
— Открытие пансионата позволит обеспечить доступность своевременной медицинской помощи, проводить раннюю диагностику осложнений беременности, оперативно принимать необходимую медицинскую тактику и снижать риски развития критических ситуаций для матери и ребенка, — считают в Минздраве.
