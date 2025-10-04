Пансионат для беременных из отдаленных районов открылся в Актюбинской области

Пансионат заработал на базе Областного перинатального центра Актюбинской области. Его главная цель — охрана здоровья матери и ребенка, а также предупреждение возможных осложнений у беременных женщин, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах области.

Пансионат рассчитан на 10 коек и предназначен для заблаговременной госпитализации беременных с высоким риском осложнений.

Женщины будут находиться под круглосуточным наблюдением медицинского персонала на бесплатной основе вплоть до момента родов.

Во время пребывания в пансионате беременным ежедневно проводится комплексная оценка состояния женщины и плода.

При выявлении отклонений, признаков осложнений или с началом родовой деятельности пациентке будет незамедлительно оказана квалифицированная специализированная помощь.

— Открытие пансионата позволит обеспечить доступность своевременной медицинской помощи, проводить раннюю диагностику осложнений беременности, оперативно принимать необходимую медицинскую тактику и снижать риски развития критических ситуаций для матери и ребенка, — считают в Минздраве.

