Паниковать не нужно - Елжан Биртанов о коронавирусе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов обратился к казахстанцам в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Многие страны рекомендует проводить такие меры, как изоляция в специальных учреждениях, так и на дому. Поскольку всех разместить невозможно. Паниковать не нужно: всё, что необходимо, делается. Возможность для лечения этой болезни у нас есть, но тем не менее болезнь очень контактная. Вчера генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что глобальные угрозы распространения очень высоки, странам необходимо готовиться к пандемии», - сказал Елжан Биртанов журналистам после заседания Правительства.
«Я считаю, что мы должны всех наших граждан, которые прибывают, подвергаются опасности, максимально защитить. Минздрав делает всё в соответствии с законом. Есть особые права у главного санитарного врача по обеспечению безопасности. Я прошу понять и в данном случае оказать гражданам максимальное содействие», - заявил министр.
По словам министра, люди, которых помещают на карантин, не считаются больными.
Ранее сообщалось, что авиарейсом Токио - Нур-Султан вернулись на родину граждане Казахстана, находившиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса. Было отмечено, что на борту самолета находились 20 пассажиров, из них 16 - граждане Казахстана и четверо граждан Японии. Все прибывшие были размещены на карантин в многопрофильной больнице, где ранее были размещены студенты, возвращенные из города Ухань.
Напомним, на борту круизного судна «Diamond Princess», ранее закрытого на карантин у берегов Японии, оказались две женщины и двое детей из Казахстана.
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